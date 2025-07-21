Sakarya'da orman yangını: Taşoluk Mahallesinde 3 ev kül oldu

SAKARYA’nın Geyve ilçesinde dün başlayan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Yangında, Taşoluk Mahallesi'nde 3 ev tamamen yanarken, çok sayıda metruk binada da ciddi hasar oluştu.

Geyve ilçesinde dün başlayan orman yangınını kontrol altına almak için gece boyunca karadan devam eden söndürme çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan helikopter ve yangın söndürme uçaklarının desteğiyle sürüyor. Yangında, Taşoluk Mahallesi’nde 3 ev tamamen yanarken, çok sayıda metruk binada da ciddi hasar oluştu. Mahalle sakinleri, ekiplerle birlikte soğutma çalışmalarına destek veriyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey Geyve'ye gelerek koordinasyon merkezinde yangının son durumu hakkında bilgi aldı.