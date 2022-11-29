Sakaryaspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

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SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında konuk edeceği Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Sakaryaspor ile Erzurumspor FK, 3 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Sakarya ekibi, ligde çıktığı 15 maçta 6 galibiyet, bir beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 19 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.

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