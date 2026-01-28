Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Kıbrıs gazisi Kerim Sezgin, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

        Sakarya'da 73 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Kerim Sezgin'in cenazesi, Hendek ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 16:50 Güncelleme: 28.01.2026 - 16:50
        Kıbrıs gazisi Kerim Sezgin, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı
        Beyin tümörü nedeniyle evinde hayatını kaybeden evli ve 4 çocuk babası Sezgin için askeri tören düzenlendi.

        Kurtköy Mahallesi Merkez Camisi'ndeki törene, Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar, siyasi parti ilçe başkanları, askeri personel, kurum ve daire müdürleri, gaziler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Sezgin'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kurtköy Mahallesi Mutlutepe Aile Kabristanı'na defnedildi.

