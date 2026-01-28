Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

        Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 14:47 Güncelleme: 28.01.2026 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce Adapazarı ve Karasu ilçelerinde kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin çalışma yürütüldü.

        Yapılan iki operasyonda F.S. (44) ve A.K. (45) gözaltına alındı. Şüphelilere ikamet ve depolarda yapılan aramalarda, 670 kilogram açık tütün, 57 bin 500'ü dolu olmak üzere 483 bin 300 makaron, 1 elektronik sigara sarma makinesi, terazi, tütün sarma makinası, 3 tütün kıyım makinası, 7 tütün sarma aparatı ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Narkokapan operasyonu: 445 gözaltı
        Narkokapan operasyonu: 445 gözaltı
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        Sapanca Gölü kıyısındaki tüm kaçak yapılar kaldırıldı
        Sapanca Gölü kıyısındaki tüm kaçak yapılar kaldırıldı
        Yasin Emre cinayetine 2 tutuklama
        Yasin Emre cinayetine 2 tutuklama
        Sakarya'da 670 kilo kaçak tütün ile 483 bin makaron ele geçirildi
        Sakarya'da 670 kilo kaçak tütün ile 483 bin makaron ele geçirildi
        Sakarya'da polis kaçakçılara göz açtırmıyor: 2 gözaltı
        Sakarya'da polis kaçakçılara göz açtırmıyor: 2 gözaltı
        Cinayetle sonlanan tartışmada 2 kişi tutuklandı
        Cinayetle sonlanan tartışmada 2 kişi tutuklandı
        Sakarya'da kanala devrilen otomobilin sürücüsü 7 günlük hayat mücadelesini...
        Sakarya'da kanala devrilen otomobilin sürücüsü 7 günlük hayat mücadelesini...