        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

        Sakarya'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 15:04 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:04
        Sakarya'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı
        Sakarya'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesinde kendini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelinin, bir kişinin 1 milyon lira değerindeki altınını dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, dolandırıcılık suçunu işlemek için İstanbul'dan gelen şüphelinin M.F.H. (32) olduğu belirlendi.

        İstanbul'a belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.


        Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, dolandırıcılık suçundan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, dijital materyal ve cep telefonu ele geçirildi.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

