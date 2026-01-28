Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımında 89 iskele kaldırıldı

        Sakarya'da, Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılaşmaya karşı yıkım çalışmaları sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 14:54 Güncelleme: 28.01.2026 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımında 89 iskele kaldırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da, Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılaşmaya karşı yıkım çalışmaları sürdürülüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) göl kıyısında hayata geçirilecek "Sapanca Park Projesi" kapsamında 6 kilometrelik sahil boyunca 89 kaçak iskelenin 61'inin yapı malikleri, 28'inin ise SASKİ tarafından kaldırıldığı bildirildi.

        Sapanca sahilindeki 6 kilometrelik hatta bulunan tüm kaçak yapıların bulunduğu yerden kaldırıldığı, göl kıyılarının tamamen temizlendiği ifade edilen açıklamada, bölgenin tabiatıyla bütünleşen, destinasyonun tahrip edilmesini önleyecek Sapanca Park Projesi'nin inşa aşamasına gelindiği kaydedildi.

        Açıklamada, "Sakarya'mızın en büyük değeri olan Sapanca Gölü'müzün korunması, geleceğe miras bırakılması için başlattığımız kıyı şeridi temizleme çalışmalarında bugün itibarıyla neticeye ulaşılmıştır. Özveriyle çalışan ekiplerimiz, bölgedeki vatandaşlarımızın da katkı ve desteğiyle kıyı şeridinde, göl havzasının içerisine yerleştirilen toplamda 89 kaçak iskeleyi bulunduğu yerden sorunsuz şekilde kaldırmıştır. Süreç boyunca ekiplerimize büyük bir hassasiyetle yaklaşan, işlemlerin gerçekleştirilmesi için destek sunan tüm vatandaşlarımıza ve mülk sahiplerimize teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

        SASKİ, göl kıyısında hayata geçirilecek "Sapanca Park Projesi" kapsamında kaçak yapıların kaldırılması için 1 Ocak'ta başlayıp 15 Ocak'ta sona eren tebligat sürecinin ardından 20 Ocak'ta yıkım çalışmalarını başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        Sakarya'da kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı yakalandı
        Sakarya'da kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı yakalandı
        Sapanca Gölü kıyısındaki tüm kaçak yapılar kaldırıldı
        Sapanca Gölü kıyısındaki tüm kaçak yapılar kaldırıldı
        Yasin Emre cinayetine 2 tutuklama
        Yasin Emre cinayetine 2 tutuklama
        Sakarya'da 670 kilo kaçak tütün ile 483 bin makaron ele geçirildi
        Sakarya'da 670 kilo kaçak tütün ile 483 bin makaron ele geçirildi
        Sakarya'da polis kaçakçılara göz açtırmıyor: 2 gözaltı
        Sakarya'da polis kaçakçılara göz açtırmıyor: 2 gözaltı
        Cinayetle sonlanan tartışmada 2 kişi tutuklandı
        Cinayetle sonlanan tartışmada 2 kişi tutuklandı