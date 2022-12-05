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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meslek lisesindeki aşçı adayları binlerce öğrenciye yemek hazırlıyor

AA

Meslek lisesindeki aşçı adayları binlerce öğrenciye yemek hazırlıyor

SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK ŞİMŞEK - Sakarya'da taşımalı sistemle eğitim veren okullara pişirdikleri yemekleri ulaştıran meslek lisesindeki aşçı adayları, mesleğin inceliklerini öğrenmenin yanı sıra gelir elde ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığının taşımalı sistemle eğitim gören öğrencilere ücretsiz yemek sağlanması çalışmalarına, Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri öğrencileri de destek veriyor.

Alan şefi ve usta öğreticilerin rehberliğinde her gün 6 bin 500 öğrenci için yemek çıkaran öğrenciler, 10 binden fazla küçük ekmeği de okuldaki fırında üretiyor.

Taşımalı sistemle eğitim veren okullara yemek ulaştıran öğrenciler, aynı zamanda iş hayatına atılmadan önce tecrübe kazanıyor.

- "Öğrencilerimiz gerçek iş ortamında pratik eğitim alıyorlar"

Okul Müdürü Arif Türkyılmaz, AA muhabirine, çalışmalarını İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın koordinasyonunda yürüttüklerini belirterek, kentte yaklaşık 17 bin öğrenciye, ücretsiz beslenme imkanı sunulduğunu söyledi.

Yemeklerin tamamının okullarda üretildiğini aktaran Türkyılmaz, bu üretimin önemli kısmını sağlayan okul olduklarını, bundan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Türkyılmaz, öğrencilerin hijyenik ortamda üretilen besinleri tüketmesinin önemine değinerek, üretim safhalarında, hiçbir malzemenin israf edilmediğine dikkati çekti.

Artan yemeklerin hayvan barınaklarına, plastik, kağıt, demir gibi maddelerin ise geri dönüşüme gönderildiğini aktaran Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin gerçek iş ortamında, pratik eğitim almalarını sağlamak hedefimizdir. Bu onlar için çok ciddi fırsat. Özellikle ekonomik desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimiz, üretime katılarak ücret almaktadırlar."

- "Sağlıklı beslenme için elimizden geleni yapıyoruz"

Alan şefi Mücahit Aras da öğrencilerin üretime dahil edilmesinin önemini vurgulayarak, "Öğrencilere hem ekonomik katkı hem de mesleğin içerisinde pişme, yaşayarak öğrenme imkanı sağlıyoruz." dedi.

Aras, yemeklerin gece geç saatlerde usta öğreticiler ve öğrenciler tarafından pişirildiğini belirterek, yemeklerin sabahın erken saatlerinde araçlarla taşımalı eğitim gören okullara ulaştırıldığını anlattı.

Kar sağlamayı amaçlamadıklarını, öğrencilerin projede aktif olarak yer almasını istediklerini vurgulayan Aras, şunları söyledi:

"Bütün ürünlerde A kalite, birinci sınıf malzeme kullanıyoruz. Ürünleri seçerken sebzeden meyveye, yağdan kuru gıdaya TSE damgalı ürünleri tercih ediyoruz. Et grubunu Et ve Süt Kurumu, kuru gıdaları Tarım ve Kredi Kooperatifi'nden tedarik ediyoruz. Sebzeleri direkt, halden günlük alıyoruz. Öğrencilerimize sağlıklı beslenme sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz."

-"Yardımlaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu öğreniyoruz"

11. sınıf öğrencisi Belemir Piştav da mesleğini çok sevdiğini ve kendisi gibi öğrencilere yemek hazırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Çok güzel çalışma ortamına sahip olduklarını anlatan Piştav, "Mesleğe daha çok tutunma sebebim oluyor." dedi.

Aynı sınıfta okuyan Gülin Mühürdaroğlu ise mutfakta oluşturdukları altyapının, iş hayatında kendileri için tecrübe oluşturduğunu anlattı.

Mühürdaroğlu, üretim yapmanın güzel duygular yaşattığına değinerek, "Diğer öğrencilere bunu sunmak bizim için mükemmel bir şey, çok hoş. Yardımlaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu öğreniyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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