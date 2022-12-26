AGD, Sakarya'da "Mekke'nin Fethi" programı düzenleyecek

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SAKARYA (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şubesi tarafından 31 Aralık'ta "Mekke'nin Fethi" programı düzenlenecek.

Adapazarı ilçesindeki kafede düzenlenen basın toplantısında konuşan AGD Üniversite Komisyonu Başkanı İsmail Arı, her yeni gün yaptıkları iyiliklere, güzelliklere, faydalı ve doğru işlere daha fazlasını katma imkanının bulunduğuna inandıklarını belirtti.

AGD mensupları olarak yıllardır 31 Aralık gecesinde tüm Türkiye'de, yüzlerce noktada "Mekke'nin Fethi" programları düzenlediklerini anımsatan Arı, bunları yaparken fethin hicri-miladi yıl dönümünü ya da kronolojisini konuşmaktan ziyade fetih ruhunu kuşanmanın derdinde olduklarını söyledi.

Arı, fethin, insanların temel hak ve özgürlüklerini gasbeden zulüm düzeninden adil düzene geçen yolun açılması olduğunu dile getirerek, "Fetih, insanın merhametle ve adaletle buluşmasıdır. Fetih, insan olmanın, halife kılınmanın, dağların yüklenmekten çekindiği bir yükü omuzlamanın ve kulluk sözü vermenin gereğidir. Fetih, sadece hakkın hakimiyeti için çıkılan seferin sonucu değil, bilakis o sefere çıkabilme dirayetidir." ifadelerini kullandı.

Sakarya halkını 31 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek programa davet eden Arı, katılımcılar arasında umre çekilişi yapılacağını kaydetti.



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