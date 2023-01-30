Sakarya Botanik Vadi Projesi'yle aromatik bitkiler dünya pazarına sunulacak

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince kurulan Sakarya Botanik Vadi'de hayata geçirilecek yeni projeyle, aromatik tıbbi bitkilerin ihraç edilmesi hedefleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin kuzey bölgesinde üretilen tıbbi aromatik bitkilerin dünyaya tanıtılması amaçlanan "Botanik Vadi" proje alanında koleksiyon bahçesi, bisiklet yolları, yürüyüş alanları, sosyal bölümler ve teşhir ofisi yer alacak.

Soğuk sıkım yöntemiyle elde edilen ürünlerin sergileneceği tesiste ayrıca mikrobiyoloji analiz laboratuvarı, yağ, sabun ve kozmetik üretim alanı ile paketleme bölümlerinin yanı sıra 10'ar dekarlık 10 kurutma serası inşa edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, projeyle, bereketle geçen 4 ayrı mevsimde elde edilen şifalı ürünleri dünyaya sunmayı ve şehri "tıbbi aromatik bitki üretim üssü" haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yüce, Sakarya'yı tarımda öncü şehir haline getirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, bu çalışmayla tıbbi ve aromatik bitkiler merkez üssünün Sakarya olması yönünde çok önemli adım atmış olacaklarını kaydetti.

Projenin kısa sürede hayata geçirileceğini aktaran Yüce, "Yetiştirme, hasat, kurutma, arıtma, paketleme, sevk etme aşamalarının tümünde karbon ayak izimizi azaltmak maksadıyla ürettiğimiz atığı, kullandığımız enerjiyi ve tükettiğimiz su miktarını azaltmak için uzun vadeli hedefimiz karbon nötr olmak ve sera gazı emisyonlarımızı minimumda tutmaktır." ifadesini kullandı.



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