Türkiye sandık başında

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Sandık görevlileri, okullarda sabah saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamladı.

Erken saatte gelerek sandıkların açılmasını bekleyen seçmenler, saat 08.00 itibariyle oy kullanmaya başladı.

Kentte 2 bin 444 sandıkta 783 bin 923 seçmen oy kullanacak.

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