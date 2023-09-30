Ferizli'de anneler emzirme ve beslenme konusunda bilgilendirildi
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde annelere emzirme ve beslenme konusunda eğitim verildi.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde annelere emzirme ve beslenme konusunda eğitim verildi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, diyetisyen Kübra Başak, ebe Şükran Aydoğan, anneleri gebelikte beslenme ile emzirme konularında bilgilendirdi.
Ferizli Sağlık Müdürü Gülşah Yılmaz, aile hekimlerine kadınlardan gelen istekleri değerlendirerek ilgili konularda etkinlikler yaptıklarını dile getirerek, programa katılanlara teşekkür etti.