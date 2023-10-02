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        Sakarya'daki belediyelerde ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

        Serdivan, Erenler ve Ferizli belediyelerinin ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:08 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:12
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        Sakarya'daki belediyelerde ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
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        Serdivan, Erenler ve Ferizli belediyelerinin ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Serdivan Belediyesi Meclis Salonu'nda 6 maddenin görüşüldüğü toplantı, Adem Kümbet başkanlığında yapıldı.

        Meclis gündeminde yer alan 6 madde kabul edilirken, 3 madde daha kapsamlı görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

        Bir sonraki toplantının 9 Ekim'de gerçekleştirileceği bildirildi.

        - Erenler

        Erenler Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısında da 9 gündem maddesi karara bağlandı.

        Toplantıda meclis üyelerine bilgi veren Belediye Başkanı Rahmi Şengül, ilçenin her noktasına hizmet götürebilmek için tüm gayretle çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

        Küpçüler ve Yeni mahallelerinde bir cadde ve 32 sokağı kapsayan 13 milyon lira değerindeki 1. etap altyapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Şengül, "Şu ana kadar altyapı çalışmalarında ciddi mesafe kat edildi. Altyapı çalışmaları tamamlandığında zaman kaybetmeden 2 mahallemizde de asfalt çalışmalarımıza hemen başlayacağız." bilgisini paylaştı.

        Şengül, şöyle devam etti:

        "1. etabında 26 sokak ve 2 caddemizi yenilediğimiz Dilmen Mahallemizde SASKİ ile birlikte 2. etap çalışmalarımız devam ediyor. 2. etap, 10 sokağımızı ve Mimar Sinan Caddemizi kapsıyor. İlk olarak SASKİ altyapı çalışmalarını gerçekleştiriyor, ardından biz de 7 bin ton asfaltla cadde ve sokaklarımızı yenileyeceğiz."

        - Ferizli

        Ferizli Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısında ise 4 gündem maddesi karara bağlandı.

        Toplantıya Ankara'daki terör saldırısını lanetleyerek başlayan Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, geçen ayın faaliyetlerini özetleyerek meclis üyelerini bilgilendirdi.

        Belediye tarafından hayata geçirilen evde sağlık hizmetlerine vurgu yapan Gündoğdu, "Uzun süredir planladığımız ve Ferizli için hayal ettiğimiz Evde Sağlık Hizmetleri ambulansımızı vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Bu ambulans hem şık tasarımıyla hem de yüksek donanımıyla hemşehrilerimize kaliteli hizmet sunmayı amaçlamaktadır. İlçemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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