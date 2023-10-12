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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde pazarcılar esnaf duasıyla tezgah açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 08:43 Güncelleme: 12.10.2023 - 08:45
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde pazarcılar esnaf duasıyla tezgah açtı.

        Akyazı Kapalı Pazar Yeri'nde Süleyman Paşa Camisi İmam Hatibi Muhammet Özdemir ve katılımcı hocalar tarafından dualar okundu.

        İlçe Müftülüğünce dün organize edilen etkinlikte, esnafın yanında olmanın ve onlara manevi destek sağlamanın önemi vurgulandı.

        - Amatör Spor Haftası yürüyüşle başladı

        Sakarya'da Amatör Spor Haftası kutlamaları, sporcuların ve antrenörlerin yürüyüşüyle başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından 9-15 Ekim'de kutlanan Amatör Spor Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Dün Atatürk Parkı önünde bir araya gelen sporcular ve antrenörler, protokol üyeleriyle Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç ile Sakarya ASKF Başkanı Yaşar Zımba konuşma yaptı.

        Etkinlik kapsamında basketbol, eskrim, masa tenisi ve voleybol gibi çok sayıda spor branşının tanıtımı yapıldı. İnanç ve Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel de gençlerle basketbol, masa tenisi, badminton, karate, matrak ve tenis oynadı.

        Kutlamalara, amatör spor kulüplerinin yönetici ve sporcuları, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı spor şube müdürleri, ilçe gençlik ve spor müdürleri, antrenörler, gençlik liderleri, gönüllü gençler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

        Amatör Spor Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.

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