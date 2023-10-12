Sakarya'da firari iki hükümlü yakalandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü cezaevine gönderildi.
Giriş: 12.10.2023 - 15:11 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:33
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu" suçundan 2 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. (35) ile "cinsel istismar" suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan S.P'yi (43) gözaltına aldı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.