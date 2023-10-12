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        Sakarya'da firari iki hükümlü yakalandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:11 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:33
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        Sakarya'da firari iki hükümlü yakalandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü cezaevine gönderildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu" suçundan 2 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. (35) ile "cinsel istismar" suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan S.P'yi (43) gözaltına aldı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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