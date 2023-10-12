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        "Sporun Enleri Sakarya" ödüllerinin sahipleri belli oldu

        Sakarya'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında "Sporun Enleri Sakarya" ödüllerinin sahipleri açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 20:46 Güncelleme: 12.10.2023 - 20:56
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        "Sporun Enleri Sakarya" ödüllerinin sahipleri belli oldu
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        Sakarya'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında "Sporun Enleri Sakarya" ödüllerinin sahipleri açıklandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunca (ASKF) Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sporun sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

        Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını, ve buna devam edeceklerini aktaran Yüce, belediye bünyesindeki tüm tesisleri sporcuların hizmetine sunduklarını ifade etti.

        Sakarya'nın spor çeşitliliği açısından Türkiye'nin en zengin şehirlerinden olduğunu dile getiren Yüce, "Bisiklet Dostu Şehir" ve "Avrupa Spor Şehri" unvanlarının yıllarca süren emeklerin neticesinde alındığını belirtti.

        Yüce, belediye bünyesinde 32 branşta 5 bini aşkın sporcunun yer aldığına değinerek, amatör spor kulüplerinin yeni yeteneklerin keşfinde önemli rol oynadığını kaydetti.

        Yüce ayrıca, Sakaryaspor'un Trendyol Süper Lig'e yükselmesi temennisinde bulundu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da sporun, insanları bir araya getiren evrensel bir dil olduğunu söyledi.

        Fair-play, disiplin, çaba, dayanışma ve sınırları aşma arzusunun sporun ruhunu şekillendirdiğini kaydeden İnanç, sporun kitlelere ulaşmasının kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 113 tesis, 387 kulüp ve 54 farklı spor branşıyla yaklaşık 100 binden fazla amatör sporcuya hizmet verdiklerinin altını çizen İnanç, amatör spor kulüplerinin bu konuda kendilerine önemli destek verdiğini anlattı.

        İnanç, "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Etkinlik" sloganıyla vatandaşların hizmetinde olacaklarını sözlerine ekledi.

        Sakarya ASKF Başkanı Yaşar Zımba ise kentin birçok alanda sporcu, antrenör ve hakem yetiştirdiğini belirterek, hayatta olanlara gereken vefayı göstermeleri gerektiğini dile getirdi.

        "Sporun Enleri Sakarya" kapsamında, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Avrupa ve dünya para bilek güreşi şampiyonalarında altın madalya kazanan İsmail Hacı Bekar, olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, milli güreşçi Alkan Akar özel ödüle layık görüldü.

        Dünya şampiyonu eski milli karateci Enes Erkan, halter antrenörü İbrahim Elmalı, kano hakemi İlhan Şerif Aykaç, Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda hakem olarak görev yapan Uğur Kobaş, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz'ün yanı sıra farklı branşlarda birçok sporcu, antrenör, hakem ve yorumcu "Altın Yıllar Hizmet Ödülü"ne değer bulundu.

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