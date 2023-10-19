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        Sakarya'da öğrenciler farkındalık eğitimleriyle iklim değişikliğiyle mücadele konusunda bilinçleniyor

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik iklim değişikliğiyle mücadele konusunda farkındalık eğitimleri düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 13:50 Güncelleme: 19.10.2023 - 13:53
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        Sakarya'da öğrenciler farkındalık eğitimleriyle iklim değişikliğiyle mücadele konusunda bilinçleniyor
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesince ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik iklim değişikliğiyle mücadele konusunda farkındalık eğitimleri düzenleniyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İklim Değişikliği Şube Müdürlüğünce, İklim Değişikliği ile Mücadele Haftası kapsamında Doğa Koleji ilk ve ortaokul öğrencilerine sunum yapıldı.

        Sunumda iklim değişikliği sonucu yaşanan sel, kuraklık, orman yangınları ve erozyon gibi meteorolojik karakterli afetlerin günlük yaşantıyı nasıl etkilediği anlatıldı.

        Aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadele etmek için yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi, etkin ve tasarruflu su kullanım yöntemleri, ulaşımda toplu taşıma ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasından, atık yönetim sistemleri ve geri dönüşümün öneminden bahsedildi.

        Anlatılanları dikkatle dinleyen öğrenciler, merak ettikleri soruları uzmanlara yöneltti.

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