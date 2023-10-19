Akyazı'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kadın otomobilin çarpması sonucu hafif yaralandı.
Giriş: 19.10.2023 - 19:00 Güncelleme: 19.10.2023 - 19:10
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kadın otomobilin çarpması sonucu hafif yaralandı.
Ömercikler Mahallesi Necati Temel Caddesi'nde seyreden M.T.Ö. idaresindeki otomobil, yoldan geçen E.T'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.