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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 17:55 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:55
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yanık Mahallesi'ndeki kahvehanede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.K'nin (52) adresine operasyon düzenlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda A.K'ye ait kahvehane ve müştemilatta yapılan aramalarda, 8 kenevir bitkisi, 8 kilo 150 gram kubar esrar, 2 tabanca, 128 tabanca fişeği, 3 cep telefonu, 1100 dolar, 320 avro, 27 bin 200 lira ve 24 çeyrek altın ele geçirildi.

        Ekiplerce gözaltına alınan A.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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