Kocaali'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bisikletle şehir turu yapıldı
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bisikletle şehir turu düzenlendi.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bisikletle şehir turu düzenlendi.
Kocaali Kaymakamlığı, Kocaali Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle Cumhuriyet'in 100. yılı ilçede çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen etkinlikler kapsamında Türk bayraklı ve "Cumhuriyetin yüzüncü yılı" yazılı tişörtler giyen 100 öğrenci, kaymakamlık önünde bir araya gelerek bisikletlerle şehri turladı.
Öğrencilerle birlikte bisiklet kullanan Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hafta boyunca sergi, kitap okuma, doğa yürüyüşü ve ağaç dikimi gibi etkinliklerin olacağını, 29 Ekim'de de fener alayı yürüyüşünün gerçekleştirileceğini bildirdi.
Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Öcal Ereli, İlçe Emniyet Amiri Tolga Şanlı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Doğanay ve öğretmenler katıldı.