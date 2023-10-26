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        Sakaryalı çocuklar, Filistinli akranlarına destek için "oyuncaklı" eylem yaptı

        Sakarya'da çocuklar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden akranları için oyuncaklarıyla eylem yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 19:22 Güncelleme: 26.10.2023 - 19:23
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        Sakaryalı çocuklar, Filistinli akranlarına destek için "oyuncaklı" eylem yaptı
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        Sakarya'da çocuklar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden akranları için oyuncaklarıyla eylem yaptı.

        Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları koordinesinde, Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan çocuklar, ellerinde "Çocuk katliamını durdurun", "Kahrolsun İsrail", "Soykırıma hayır", "Filistin'de 15 dakikada bir çocuk öldürülüyor" yazılı dövizler taşıdı.

        Daha sonra ellerindeki oyuncakları yere atan çocuklar adına konuşan 10 yaşındaki Fazilet Begüm Yılmaz, hep 10 yaşında kalacak Filistinli Meryem'lerden biri olduğunu belirtti.

        Filistin'de çocukların çektiği acılardan bahseden Yılmaz, şunları söyledi:

        "Adım Meryem. Bir parça ekmeği boğazına götüremeden evi bombalanan, hastaneye götürülürken elindeki ekmek 'yere düşmesin' diye sımsıkı sarılanların kader arkadaşı, Gazze sokaklarında oyun arkadaşı olan Meryem. Yakılan, yıkılan, soyulan, doğal kaynakların geçiş güzergahında dünyaya gelmiş olan, şımaracak kimsesi olmayan, ilaç bulamayan, karnı cennette doyacak olan Filistinli çocuklardan. İplikle tutturduğu ayakkabıları ile oyun oynadığı Gazze sokaklarında, hastane bahçesinde, bir cami gölgesinde, ölümden uzak düşler kurarken kimyasal bombalarla şehit olan, beyazlar giyinen Meryem."

        Vedat Egemen Akıllı (12) da Tekvir Suresi'nin 1. ve 8. ayetlerini okuyarak, küçücük bedenlerin aç ve susuz bırakıldığını, betonlar altında ezildiğini, sapık ve zalim diktatörlerin ölümler kustuğunu vurgulayarak, dünyanın bu duruma sessiz kaldığını dile getirdi.

        Vicdanların harekete geçmesi için daha kaç Filistinlinin ölmesi gerektiği sorusunu soran Akıllı, "Artık biz çocuklar bile biliyoruz ki, 'Batı medeniyeti tek dişi kalmış canavar.' Katiller sürüsü İsrail’i destekleyenlerin vicdanı da yok, merhameti de adalet duygusu da." dedi.

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