Cumhuriyet'in 100. yılı Sakarya'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor Sakarya Valiliği öncülüğünde düzenlenecek Cumhuriyetin 100. Yıl Geçit Törenine, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası da (SATSO) "Üreten Sakarya" temasıyla katılacak.

Sakarya Valiliği öncülüğünde düzenlenecek Cumhuriyetin 100. Yıl Geçit Törenine, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası da (SATSO) "Üreten Sakarya" temasıyla katılacak.

SATSO'dan yapılan açıklamada, 29 Ekim Pazar günü Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte SATSO, "Üreten Sakarya Tırı", "Üreten SATSO Tırı" ve "Sakarya'nın Tarihi 100'ü" isimli fotoğraf sergisiyle yer alacak.

SATSO, üyeleri ve Sakarya'daki 9 Organize Sanayi Bölgesinin işbirliğinde 2 tır, bünyesindeki yerli ve milli otomobil Togg ile kortejde bulunacak.

Geçit töreninin ardından Bulvar girişinde SATSO'nun "Dünden 100'e Sakarya" isimli fotoğraf sergisi de gezilebilecek.

- SUBÜ öğrencileri Cumhuriyet'in 100. yılında şehitleri andılar

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümünce, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kapsamında "Şehitleri Anma Programı" düzenlendi.

Hendek Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen program, şehitlikteki Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Salman Dede Mesire Alanı ve Bayraktepe Hendek Müzesi ziyaret edildikten sonra öğrencilere Bayraktepe Sosyal Tesisleri'nde çay ve yiyecek ikramında bulunuldu.

Hendek seyri ve manzara eşliğinde fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hendek MYO Elektronik ve Otomasyon Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yavuz Sarı, "Tarihini bilen, köklerine bağlı, şehit ve gazilerine saygılı, vatanını seven, maddi değerler kadar manevi değerlere de sahip çıkmanın önemine kavrayan bir nesil yetiştirme hedefindeyiz. O nedenle bu doğrultudaki etkinliklerimize devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

- İl Sağlık Müdürlüğünden fotoğraf sergisi

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 100 yılda sağlık hizmetlerinin geldiği noktaya ışık tutan fotoğraf sergisi düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından "100. Yılda Aynı Aşk ve Heyecanla" temalı fotoğraf sergisi 81 eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığından gönderilen fotoğraflar, Valilik Kampüsü Müdürlük binası önünde sergiye açıldı.

Serginin açılışını yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü'ye yönetim kadrosu da eşlik etti.

Öğütlü, bir asrı tamamlayan Cumhuriyetin ilk yıllarından sağlık hizmetleri ile günümüz koşullarında verilen sağlık hizmetlerini yansıtan serginin zamanla yaşan gelişme ve o zamanki imkansızlıkları hatırlamak adına öneli olduğunu aktardı.

- Cumhuriyetle yaşıt hastalar evlerinde ziyaret edildi

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyetin 100. yılında 1923 doğumlu 100 yaşında olan Emine Üzülmez ile Ayşe Keser evlerinde ziyaret edildi.

Ziyaretle ilgili bilgi veren SEAH Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Jalan Şerbetçigil Ergönenç, bir asrı geride bırakan Cumhuriyetle yaşıt hastaların rutin olarak evde sağlık hizmeti aldığını, bu önemli günde onları ayrıca ziyaret etmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Üzülmez ve Keser aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

- Sakarya'nın cadde ve meydanlarına Cumhuriyet imzası

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü büyük bir coşku ve anlamla kutlayabilmek için özel bir çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediyesince kent, kırmızı ve beyaz renklerin hakim olduğu "100. yıl motifleri" ile süsledi.

Adapazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı, Demokrasi Meydanı, Gar Meydanı ile vatandaşların vakit geçirdiği tüm park ve bahçeler, aydınlatma motifleriyle donatıldı.