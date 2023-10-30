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        Sakarya'da, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu

        Saadet Partisi Sakarya İl Başkanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 21:20 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:20
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        Sakarya'da, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu
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        Saadet Partisi Sakarya İl Başkanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, adliye önünde bir araya gelen partililer, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        İl Başkanı Hasan Zengin, tüm dünyanın gözü önünde günlerdir soykırım uygulandığını, üç çeyrek asırdır bir ülkenin adım adım işgal edildiğini, herkesin bu durumu seyretmeye devam ettiğini belirtti.

        İnsanların katledilmesine sessiz kalınmasını eleştiren Zengin, "Emzikli bebekleri, kundaktaki çocukları, hamile kadınları tonlarca kiloluk bombalarla öldürdüler ve yine kimseden ses çıkmadı. Tüm bunlar yetmedi, hastaneleri, ibadethaneleri, ambulansları bombaladılar, birkaç cılız sesten başka yine kimseden çıt çıkmadı. Filistin devleti bağımsız bir devlettir, başkenti Kudüs'tür ve Gazze Filistin devletinin şehridir." ifadesini kullandı.

        Zengin, İsrail'in, emperyal güçlerin desteğiyle masum insanları katlederek tehcire maruz bıraktığını ve BM kararlarının hiçbirine uymayan devlet terörünü en üst düzeyde uyguladığını vurguladı.

        İsrail'in yaptıklarıyla savaş suçu işlediğine dikkati çeken Zengin, şunları kaydetti:

        "Kudüs coğrafi değil, imani bir meseledir.' diyen merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'nın yolundan giden, mazlum ve mağdurların her zaman yanında yer alan Milli Görüş, bugün de aynı hassasiyetle konuya yaklaşmakta. Saadet Partisi Sakarya İl Başkanlığı olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımıza, savaş suçu işleyen terörist İsrail yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunmaktayız. Gazze sınırları içerisinde ve dışında Filistinli masum insanların, çocukların ve kadınların insanlık dışı saldırılar, bombalamalar ve uluslararası hukuka aykırı tam abluka ile ölümlerine neden olan, Gazze şehri başta olmak üzere Filistin halkına yönelik soykırım suçu işleyen, insan haklarını tüm dünyanın gözü önünde çiğneyerek Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsü kapsamında insanlığa karşı suçları, savaş suçlarını ve saldırı suçlarını işleyen şüpheliler hakkında gerekli tahkikatın ve işlemlerin yapılarak dava açılması ve cezalandırılmaları taleplerimiz doğrultusunda bugün buradayız."

        Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer yetkililerin, "soykırım", "insanlığa karşı suçlar", "kasten öldürme", "kasten yaralama", "işkence", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığının ihlali", "hırsızlık", "savaş ve saldırı suçları" ve resen görülecek başkaca suçlardan cezalandırılması istendi.

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