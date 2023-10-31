SAKTİM'den lise öğrencilerine afet eğitimi
Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM), İşmont Halil Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak afet farkındalık eğitimi verdi.
Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM), İşmont Halil Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak afet farkındalık eğitimi verdi.
SAKTİM ekipleri, eğitim kapsamında okulun afet kulübü ile öğrencilere temel eğitimler vererek, okul içerisinde gerçekleşecek muhtemel olaylarda müdahale edebilme becerileri kazandırdı.
Senaryo gereği, ilde gerçekleşen depremden etkilenen lisenin kazan dairesinde çıkan yangında mahsur kalarak yaralanan 4 öğrenci ve panik atak geçiren 6 öğrenciye arama kurtarma, yangın, ilkyardım ve psikodestek timleri müdahalede bulundu.