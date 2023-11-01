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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Sakarya'da 21 kilogram kubar esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 17:08 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:19
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Sakarya'da 21 kilogram kubar esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen M.G'nin (50) adresine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile Hendek Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

        Adreste narkotik köpeğiyle yapılan aramada 21 kilogram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu, esrar öğütme aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 700 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli M.G. işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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