Akyazı'da 2. Geleneksel Okul Öncesi Şenliği düzenlendi

Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul öncesi eğitime dair farkındalığı arttırma amacıyla 2. Geleneksel Okul Öncesi Şenliği düzenlendi

Akyazı çarşı içinde düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Bilal Soykan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik alanına kurulan çadırlarda öğrenciler için çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Şenlikte öğrenciler, akıl oyunları, fen, doğa etkinliği, kum havuzu, boyama, oyun hamuru şekillendirme, matematik eğitim, müzik, ritim, ahşap boyama, şeker boya yapımı, yüz ve parmak boyama stantlarında hünerlerini sergiledi.

Çocuklara pamuk şeker ikramı ve tiyatro gösterisi de gerçekleştirildi.

Şenlik alanındaki stantları gezerek minik öğrencilerle bir araya gelen Başkan Soykan, burada yaptığı konuşmada, eğitim hayatına yeni başlayan minik öğrenciler için gerçekleştirilen bu etkinliği önemsediklerini belirterek, "Burada çeşitli ekinliklerle hem öğreniyor hem de eğleniyorlar. İlçemizde bu yıl ikincisi düzenlenen şenlikte emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."dedi.

Soykan daha sonra boyama ve müzik gibi etkinliklerde çocuklara eşlik etti.