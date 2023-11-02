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        TKYD, Sakarya'da iş dünyasına "kurumsal yönetimi" anlattı

        Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından "Anadolu Panelleri Sakarya" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 19:24 Güncelleme: 02.11.2023 - 19:34
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        TKYD, Sakarya'da iş dünyasına "kurumsal yönetimi" anlattı
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        Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından "Anadolu Panelleri Sakarya" paneli düzenlendi.

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Konferans Salonu'ndaki panelin açılışında konuşan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, SATSO'ya ev sahipliği için teşekkürlerini iletti.

        Saka derneğin, kurumsal yönetim anlayışının Türkiye'de tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla 2003 yılından bu yana çalıştığını söyledi.

        Derneğin, adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının etki ettiği tüm alanlarda yol gösterici olma misyonuyla hareket ettiğini aktaran Saka, Sakarya'nın tarih, kültür ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin kesişim noktası şehirlerden olduğunu kaydetti.

        TKYD'nin 20 yıldır edindiği tecrübeyi "Anadolu Panelleri" aracılığıyla yurt geneline yaymaya çalıştığını belirten Saka, "Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son gelişmeler kurumsal yönetim kavramının ülkelerin ve kurumların rekabetlerinin devam edebilmesi için ne derece önemli bir araç olduğunu bize tekrar göstermektedir. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği olarak kurumsal yönetim, temel bileşenlerin daha iyi anlaşıldığı daha fazla içselleştirildiği ve gerçek anlamda hayata geçirildiği bir yönetim anlayışının ülkemizin yönetim seviyelerine yerleşmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

        Kurumsal yönetim kavramına ilginin gün geçtikçe arttığını söyleyen Saka, "Kurumsal yönetimin diğer ülkelerle aramızda farklılık yaratacak bir unsur olduğunun da farkına varıyoruz. İş yapma kültürümüz ve alışkanlıklarımızın bu noktada değişmesi gerekir." dedi.

        Saka, şöyle devam etti:

        "Türkiye'nin dijitalleşme, teknoloji, yeşil ekonomi, inovasyon destekli üretim, çağın gereklilikleriyle donanmış insan kaynağı ve veri üzerine inşa edilmiş yaratıcı uygulanabilir stratejilere ve büyüme modellerine ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaca cevap verebilecek ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmasıyla desteklenmesi gerekmektedir."

        - "Dünyayla rekabet etmek istiyoruz"

        SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da Doğu Marmara'da 1 milyon 200 bin civarında nüfusa sahip olan Sakarya'nın her alanda üreten bir şehir olduğunu söyledi.

        Kentin ihracatta 7 milyon dolar seviyesiyle Türkiye'de 7. sırada yer aldığını belirten Altuğ, Sakarya'da 3 milyon dolara yakın ithalatın da olduğuna değindi. Altuğ, toplamda 10 milyon dolara yakın dış ticaret rakamının azımsanmayacak bir değer olduğunu kaydetti.

        Bütün hedeflerinin bunu sürdürülebilir hale getirerek dünyayla rekabet etmek olduğunun altını çizen Altuğ, şehirde huzuru ve refahı bu yolla daha ileriye taşımak istediklerini ifade etti.

        Kurumsallaşmanın önemine işaret eden Altuğ, Sakarya'da faaliyet gösteren firmaların bu konuda alacakları önemli notlar olacağını sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Burhan Taştan "Şirketler için Kurumsal Yönetim Olgunluk Testi" konulu sunum yaptı.

        Sunumun ardından, Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz moderatörlüğünde, Altuğ, Saka, TKYD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sütaş Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Yılmaz, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdürü Murat Bilgiç, "Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik" temalı panelde birer konuşma yaptı.

        İş insanlarının sorularının da cevaplandığı panel sonunda Altuğ, panelistlere SATSO tarafından hazırlanan "Cumhuriyetle Büyüyen Sakarya, Kazadan Vilayete Bir Başarı Hikayesi" kitabını takdim etti.

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