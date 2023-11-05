Genç girişimci gölgelendirme sistemleri üreten şirketiyle yurt dışına açıldı ONUR ORHAN - Sakarya'da genç girişimcinin kurduğu firmanın müstakil ev ile kafeler için ürettiği pergola tente, kış bahçesi ve zip perde gibi ürünler yaklaşık 15 ülkeye ihraç ediliyor.

ONUR ORHAN - Sakarya'da genç girişimcinin kurduğu firmanın müstakil ev ile kafeler için ürettiği pergola tente, kış bahçesi ve zip perde gibi ürünler yaklaşık 15 ülkeye ihraç ediliyor.

Serdivan ilçesinde baba mesleği perdecilikten yola çıkan 37 yaşındaki Talha Güler, 2015'te dış mekan gölgelendirme sistemleri üzerine şirket kurdu.

Zamanla ürün yelpazesini geliştirerek müstakil ev, bahçe ve kafeler için pergola (gölgelik), tente, kış bahçesi ve zip perde (dış mekanlarda kullanılan otomatik perde) gibi ürünler üreten firma, başta Avrupa pazarı olmak üzere yaklaşık 15 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Kovid-19 sürecinde dış mekan yaşam alanlarının daha çok tercih edilmesiyle satışlarını artıran şirket, üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini yurt dışına gönderiyor.

- "İnsanlar bahçelerinde mutlaka yaşam alanı tercih ediyorlar"

Artbey Sun Shading şirketinin sahibi Talha Güler, AA muhabirine, faaliyet gösterdikleri sektörün geniş kapsamlı olduğunu, cam ve panjura benzer ürünlerin yanı sıra bahçelerde dört mevsim yaşam alanı sunan çeşitli ürünler ürettiklerini söyledi.

Salgın sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle insanların bahçelerinde yaşam alanı istediğine, bunun da talep artışı sağladığına dikkati çeken Güler, şöyle devam etti:

"Artış devam da ediyor çünkü insanlar bunun güzelliğini ve konforunu hissetti. Komşularında, etraflarında gördüler, herkes istemeye başladı. Türkiye'de de şu anda çok fazla talep var. Müstakil evlerde bu daha çok tercih ediliyor. Bir de kafe, restoran sektöründe tercih edilen ürünlerimiz var. İnsanlar bahçelerinde mutlaka yaşam alanı, kış bahçesi dediğimiz ürünler tercih ediyor."

Güler, üretimlerinin yüzde 80'e yakının ihraç edildiğini vurgulayarak, "Daha çok Avrupa pazarı ama ABD, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri de ağırlıklı olmak üzere, Hindistan'ın aralarında bulunduğu birçok ülkeye ihracatımız mevcut. Bu zamana kadar 34 ülkeye ihracat yaptık, şu anda halihazırda yaklaşık 15 ülkeye düzenli ihracat yapıyoruz." diye konuştu.

Avrupa'daki muadil firmalara göre daha ekonomik, kaliteli ve hızlı servis sunduklarını dile getiren Güler, "Yani hem temin hem ekonomiklik konusunda onları geçmiş durumdayız. Bu yüzden daha çok bizi tercih ediyorlar." ifadelerini kullandı.