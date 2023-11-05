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        Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da düzenlenecek

        Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası, 23-26 Kasım'da Sakarya'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 13:40 Güncelleme: 05.11.2023 - 13:40
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        Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da düzenlenecek
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        Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası, 23-26 Kasım'da Sakarya'da gerçekleştirilecek.

        Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyona, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde yapılacak.

        Çok sayıda sporcunun mücadele edeceği yarışlar, teknik toplantı sonrası veteranlar müsabakalarıyla başlayacak. Açık el ile kısa ve uzun silah yarışmalarıyla devam edecek şampiyonanın açılış serenomisi 24 Kasım'da gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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