Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da düzenlenecek

Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası, 23-26 Kasım'da Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyona, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde yapılacak.

Çok sayıda sporcunun mücadele edeceği yarışlar, teknik toplantı sonrası veteranlar müsabakalarıyla başlayacak. Açık el ile kısa ve uzun silah yarışmalarıyla devam edecek şampiyonanın açılış serenomisi 24 Kasım'da gerçekleştirilecek.