Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 92,86 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Ayva Kg HMS 19,29 Ayçiçek yağlık Kg HMS 12,90 Kabuklu fındık Kg HMS 92,86 Mısır dane Kg HMS 5,17 Yemlik buğday Kg TS 6,25

TS: Tacir Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış