Sakarya'da iki ayda çeşitli suçlardan yakalanan 212 zanlı cezaevine gönderildi
Sakarya'da jandarma ekiplerince son iki ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 828 şüpheliden 212'si cezaevine konuldu.
Sakarya'da jandarma ekiplerince son iki ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 828 şüpheliden 212'si cezaevine konuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son iki ayda yapılan operasyonlarda, terör örgütüne üye olmak, kasten adam öldürme ve dolandırıcılık suçlarından 2'şer, hırsızlık ve yağmadan 5'er, çeşitli suçlardan 812 olmak üzere 828 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 212'si cezaevine teslim edildi.
Aranan şahıs ve suçlularla mücadeleye devam edileceği bildirildi.
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