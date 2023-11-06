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        Sakarya'da iki ayda çeşitli suçlardan yakalanan 212 zanlı cezaevine gönderildi

        Sakarya'da jandarma ekiplerince son iki ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 828 şüpheliden 212'si cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 12:41 Güncelleme: 06.11.2023 - 13:14
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        Sakarya'da iki ayda çeşitli suçlardan yakalanan 212 zanlı cezaevine gönderildi
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        Sakarya'da jandarma ekiplerince son iki ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 828 şüpheliden 212'si cezaevine konuldu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son iki ayda yapılan operasyonlarda, terör örgütüne üye olmak, kasten adam öldürme ve dolandırıcılık suçlarından 2'şer, hırsızlık ve yağmadan 5'er, çeşitli suçlardan 812 olmak üzere 828 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden 212'si cezaevine teslim edildi.

        Aranan şahıs ve suçlularla mücadeleye devam edileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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