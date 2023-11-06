Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu, İsrail'i destekleyen şirketlere boykot çağrısı yaptı

        Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, vatandaşları, İsrail menşeli ürünler ve İsrail'i destekleyen şirketleri boykot etme çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 17:27 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu, İsrail'i destekleyen şirketlere boykot çağrısı yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, vatandaşları, İsrail menşeli ürünler ve İsrail'i destekleyen şirketleri boykot etme çağrısında bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kasım ayı olağan meclis toplantısında konuşan Işıksu, "mazlumların kanı bulaşmış uluslararası şirketlere" ve İsrail menşeli ürünlere çok daha dikkatli, çok daha ehemmiyetli davranmanın, zulümlere karşı olumlu neticeler getirdiğine şahit olduklarını belirtti.

        İsrail'i, destekçilerini en sert şekilde kınamaya, onları boykot etmeye devam edeceklerini vurgulayan Işıksu, şunları kaydetti:

        "Yüreklerimizi yakan, vicdan sahibi her insanı kahreden katliam yaşanıyor. Katil İsrail, mazlum insanları hedef alıp, Gazze'ye bomba yağdırıyor. Bebekleri, çocukları, anne ve babalarını, ailelerin tüm fertlerini ağır bombardımanla katlediyor. İsrail'in yerleşimci diye dünyaya tanıtmayı başardığı ancak bizlerin asla kabul etmediği hırsız vatandaşları, Filistinli kardeşlerimizi topraklarından sürmek, mallarını yağmalamak için her türlü işkenceye başvurmaya devam ediyor. En başından itibaren bu zalimliğin sona ermesi için her platformda gerçeği haykıran, katliamın son bulmasını sağlamanın insani vazife olduğunu dile getiren değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum."

        Işıksu, Türkiye'nin her ne koşulda olursa olsun tepkisini devam ettireceğini, bu barbarlık ve soykırımın karşısında olmaya devam edeceğine işaret etti.

        Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı korumanın inancın gereği olduğuna işaret eden Işıksu, "Katil İsrail'i, destekçilerini en sert şekilde kınamaya devam edeceğiz. Dünyanın neresinde bir mazlum, bir masum varsa güven sığınağı Türkiye'dir. Bizim medeniyetimiz, tarihimiz, ecdadımız buna en güzel örnektir. Türkiye'mizin ikinci yüz yılında da millet olarak seferber olmalı, her alanda çok daha başarılı, çok daha güçlü olmak için mücadele etmeliyiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP Parti Meclisi belli oldu
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        Zehirli gazla uçan balon dolumu yaptı!
        Zehirli gazla uçan balon dolumu yaptı!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Ekimde ihracat rekoru
        Ekimde ihracat rekoru

        Benzer Haberler

        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanması sürü...
        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanması sürü...
        Serdivan Belediyesinin 2023 mali yılı ek ödenek bütçesi kabul edildi
        Serdivan Belediyesinin 2023 mali yılı ek ödenek bütçesi kabul edildi
        Sakarya'da iki ayda çeşitli suçlardan yakalanan 212 zanlı cezaevine gönderi...
        Sakarya'da iki ayda çeşitli suçlardan yakalanan 212 zanlı cezaevine gönderi...
        Sakarya´da eylül ayındaki kazalar KGYS kamerasında
        Sakarya´da eylül ayındaki kazalar KGYS kamerasında
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Ticaret Borsası
        Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi
        Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi