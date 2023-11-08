SUBÜ İletişim Topluluğu, meme kanseri farkındalığı için pembe kurdele taktı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) İletişim Topluluğu, pembe kurdele takarak meme kanserinde erken tanı ve tedavinin önemine dikkati çekti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ İletişim Topluluğunca Sapanca Meslek Yüksekokulu'nda "Meme Kanserini Fark Et, Pembe Kurdele Tak" başlıklı farkındalık etkinliği düzenlendi.

Bu kapsamda kıyafetlerine pembe kurdele takan personel ve öğrenciler, meme kanserinde erken tanı ve tedavinin önemine dikkati çekti.

SUBÜ İletişim Topluluğu Öğrenci Başkanı Yasin Uçar, meme kanserinin önemli bir hastalık olduğunu belirterek, "Bu etkinlikle erken teşhisin önemine dikkati çekmek ve toplumsal bilinci artırmak istedik. Bir insanın dahi farkındalık kazanması, bu farkındalığın topluma daha çok yansımasına katkı sağlayacaktır. Küçük adımlarla büyük farklar ortaya koyabileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle farkındalık etkinliklerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.