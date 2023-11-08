Sakarya'da büyükbaş hayvana eziyet edilmesine ilişkin soruşturma Sakarya'da bir grup gencin büyükbaş hayvana eziyet ettiği haberlerinin medyada yer alması üzerine soruşturma başlatıldı.

Sakarya'da bir grup gencin büyükbaş hayvana eziyet ettiği haberlerinin medyada yer alması üzerine soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bir grup genç tarafından büyükbaş hayvana eziyet edildiği haberlerine ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, basın-yayın kuruluşlarında bahse konu haberlerin yer alması üzerine olayın Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında suç teşkil etmesi nedeniyle ivedi olarak soruşturmaya başlanıldığı anlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma kapsamında verilen talimatlar doğrultusunda olaya ilişkin gerekli araştırma yapılarak olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler E.B, İ.A. Ö.B. ve R.B'nin yakalanıp mevcutlu olarak Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı verilmiş, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne de idari yönden gereğine tevessül edilmesi hususunda gerekli bilgilendirme yapılmıştır."