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        GÜNCELLEME - Sakarya'da büyükbaş hayvana eziyet edilmesine ilişkin yakalanan 4 zanlı salıverildi

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde büyükbaş hayvana eziyet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:25 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:25
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        GÜNCELLEME - Sakarya'da büyükbaş hayvana eziyet edilmesine ilişkin yakalanan 4 zanlı salıverildi
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde büyükbaş hayvana eziyet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir grup genç tarafından büyükbaş hayvana eziyet edildiği görüntülerin bulunduğu haberlerin basında yer alması üzerine soruşturma başlatıldı.

        Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, E.B, İ.K, Ö.B. ve R.B'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından salıverildi.

        Öte yandan, Akyazı Kaymakamlığınca zanlılara toplam 18 bin 216 lira idari ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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