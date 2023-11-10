Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,96 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Arpa Kg HMS 5,00 Ayçiçeği yağlık Kg GTS 13,50 Kabuklu fındık Kg TS 97,96 Mısır dane Kg TS 5,56

HMS: Hazır Müstahsil Satış

GTS: Gecikmeli Tacir Satışı

TS: Tacir Satışı