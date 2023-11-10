Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:43 Güncelleme: 10.11.2023 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda 14 şüphelinin ikametlerinde ve üstlerindeki aramalarda, ruhsatsız olan 1 tabanca ve 4 tüfek ile hassas terazi, bir miktar uyuşturucu, 4 kartuş, 1 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Dönüşüm bedelini ödeyemeyene 'oturum izni'
        Dönüşüm bedelini ödeyemeyene 'oturum izni'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Dolmabahçe'ye akın!
        Dolmabahçe'ye akın!
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Spor camiası Ata'yı andı
        Spor camiası Ata'yı andı
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Türkiye'nin kalbinin attığı yer: Anıtkabir
        Türkiye'nin kalbinin attığı yer: Anıtkabir

        Benzer Haberler

        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya'da ilkokul öğrencisi "Atatürk" şiirini gözyaşlarıyla okudu
        Sakarya'da ilkokul öğrencisi "Atatürk" şiirini gözyaşlarıyla okudu
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Bosna Hersek'in Visoko Belediyesi ile "karde...
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Bosna Hersek'in Visoko Belediyesi ile "karde...
        YÖKAK'tan 83 ön lisans programının akreditasyonu için MEDEK'e yetki
        YÖKAK'tan 83 ön lisans programının akreditasyonu için MEDEK'e yetki
        İneğe içki içirip, kayda alan 4 şüpheliye para cezası
        İneğe içki içirip, kayda alan 4 şüpheliye para cezası