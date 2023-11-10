Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 14 şüphelinin ikametlerinde ve üstlerindeki aramalarda, ruhsatsız olan 1 tabanca ve 4 tüfek ile hassas terazi, bir miktar uyuşturucu, 4 kartuş, 1 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.