Sakarya'da gürültü yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gürültü yaptığı iddiasıyla uyardığı gencin bıçakladığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hızırtepe Mahallesi'nde dün gece yaşanan olayda Fatih Haymana (34), parkta oturan bir grup genci gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyarınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençlerden B.Ü. (17) Haymana'yı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haymana, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı B.Ü. ise polislerce suç aleti bıçakla yakalandı.

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