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        Sakarya'da gürültü yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gürültü yaptığı iddiasıyla uyardığı gencin bıçakladığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 11:50 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:50
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        Sakarya'da gürültü yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gürültü yaptığı iddiasıyla uyardığı gencin bıçakladığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Hızırtepe Mahallesi'nde dün gece yaşanan olayda Fatih Haymana (34), parkta oturan bir grup genci gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyarınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençlerden B.Ü. (17) Haymana'yı bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haymana, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Zanlı B.Ü. ise polislerce suç aleti bıçakla yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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