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        Sakarya'da patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği operasyonda 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen operasyonda patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ile uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 14:35 Güncelleme: 13.11.2023 - 14:54
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        Sakarya'da patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği operasyonda 2 zanlı tutuklandı
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        Sakarya'da düzenlenen operasyonda patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ile uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Hendek ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 200 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin, 12 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı ve bir miktar para ele geçirildi.

        Ekipler ayrıca patlayıcı madde yapımında kullanılan 5 kilogram amonyum nitrat, el yapımı elektrikli fünyede kullanıldığı değerlendirilen 15 gram madde, 5 el yapımı elektrikli fünye, 4 demirden yapılmış dış kap, 150 piero teknik maytap, 350 gram toz madde, 1 gaz bombası, 1 bant, 5 boru, 2 huni, 6 pil, 200 metre akım taşıyıcı kablo, 1 jeneratör, 8 şeffaf poşet ve 3 siyah bant ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alının 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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