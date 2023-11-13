Sakarya'da patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği operasyonda 2 zanlı tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen operasyonda patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ile uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Hendek ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, 200 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin, 12 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı ve bir miktar para ele geçirildi.

Ekipler ayrıca patlayıcı madde yapımında kullanılan 5 kilogram amonyum nitrat, el yapımı elektrikli fünyede kullanıldığı değerlendirilen 15 gram madde, 5 el yapımı elektrikli fünye, 4 demirden yapılmış dış kap, 150 piero teknik maytap, 350 gram toz madde, 1 gaz bombası, 1 bant, 5 boru, 2 huni, 6 pil, 200 metre akım taşıyıcı kablo, 1 jeneratör, 8 şeffaf poşet ve 3 siyah bant ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alının 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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