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        Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasından İsrail menşeli ürünlere boykot kararı

        Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, bakkallarda İsrail menşeli ürünlerin boykot edilmesi kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 16:46 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:46
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        Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasından İsrail menşeli ürünlere boykot kararı
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        Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, bakkallarda İsrail menşeli ürünlerin boykot edilmesi kararı aldı.

        Odadan yapılan açıklamada, Oda Başkanı Ahmet Akdardağan'ın yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle yaptığı toplantıda, Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail'in boykot edilmesi, ürünlerinin satılmaması ve yerli malı ürünlerin desteklenmesine katkı verilmesi kararlarının alındığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdardağan, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik yaptığı zulümlere sessiz kalmayacaklarını ifade ederek, "Bizim safımız hak ve hakikatten yanadır. Duruşumuz nettir. Sessiz kalmadık, kalmayacağız. Müslüman kardeşlerimizi şehit eden, bebekleri havasızlıktan boğan, kadın, çocuk ve hatta hayvanların üstüne ölüm yağdıran İsrail'i yeniden en sert dille lanetliyoruz. Terör devleti olan İsrail'e ve onun destekçisi ülkelere karşı her bireyin artık duruşu olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

        İsrail'e yönelik boykota bakkal esnafı olarak tam destek verdiklerini aktaran Akdardağan, "Dükkanlarımızda ve raflarımızda İsrail menşeli ürünleri bulundurmamaya özen göstereceğiz. Yönetim ve denetim kurulu üyelerimizle yaptığımız toplantıda aldığımız kararları tüm esnaflarımıza bildirdik. Bu bir istektir ancak esnafımızın aldığımız kararlara destek vererek gerekeni yapacağını biliyoruz." ifadesini kullandı.

        Akdardağan, bakkallarda yerli ürünlerin özendirilmesi ve satılması çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

        "Yıllardır söylediğimiz gibi yerli malı ve ürünlerini teşvik etmeliyiz. Gelecek nesillere yerlilik bilincini iyi aşılamalıyız. Tüm dükkanlarımızı yerli ürünlerle dolduralım ve raflarımızı donatalım. Vatandaşlarımızın da yerli ürünlerine yönelmesini bekliyoruz. Bu vesileyle Gazze'de şehit düşen tüm Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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