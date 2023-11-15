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        Sakarya Ticaret Borsası

        Sakarya Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 105,87 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 14:24 Güncelleme: 15.11.2023 - 14:24
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        Sakarya Ticaret Borsası
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        Sakarya Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 105,87 liradan satıldı.

        STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

        Ürün Birim Satış Şekli Ortalama
        Soğan kuru Kg TS 7,39
        İç fındık (9-11 mm) Kg TS 169,00
        Kabuklu fındık Kg TS 105,87
        Mısır dane Kg TS 5,75
        Yemlik buğday Kg HMS 5,36

        TS: Tacir Satışı

        HMS: Hazır Müstahsil Satış

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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