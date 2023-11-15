Sakarya Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 105,87 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Soğan kuru Kg TS 7,39 İç fındık (9-11 mm) Kg TS 169,00 Kabuklu fındık Kg TS 105,87 Mısır dane Kg TS 5,75 Yemlik buğday Kg HMS 5,36

TS: Tacir Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış