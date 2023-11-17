Büyükşehir Belediyesinin 2024 bütçesi 9 milyar 300 milyon lira Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılı bütçesi, 9 milyar 300 milyon lira olarak belirlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılı bütçesi, 9 milyar 300 milyon lira olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce başkanlığında düzenlenen meclisin ikinci birleşiminde, bir önceki oturumdan kalan Büyükşehir ve SASKİ’nin toplam 8 maddesi karara bağlandı.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen "2024 mali yılı bütçe tasarıları" ise meclisin onayına sunuldu ve onaylandı.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılı bütçesi 6 milyar 100 milyon lira, SASKİ bütçesinin 3 milyar 200 milyon lira olmak üzere toplam bütçe 9 milyar 300 milyon lira olarak açıklandı.

Toplantıda konuşan Yüce, yeni bütçenin hayırlı olmasını temenni ederek, şehrin kalkınması için daha çok çalışacaklarını ifade etti.