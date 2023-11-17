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        Büyükşehir Belediyesinin 2024 bütçesi 9 milyar 300 milyon lira

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılı bütçesi, 9 milyar 300 milyon lira olarak belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 19:03 Güncelleme: 17.11.2023 - 19:11
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        Büyükşehir Belediyesinin 2024 bütçesi 9 milyar 300 milyon lira
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılı bütçesi, 9 milyar 300 milyon lira olarak belirlendi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce başkanlığında düzenlenen meclisin ikinci birleşiminde, bir önceki oturumdan kalan Büyükşehir ve SASKİ’nin toplam 8 maddesi karara bağlandı.

        Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen "2024 mali yılı bütçe tasarıları" ise meclisin onayına sunuldu ve onaylandı.

        Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılı bütçesi 6 milyar 100 milyon lira, SASKİ bütçesinin 3 milyar 200 milyon lira olmak üzere toplam bütçe 9 milyar 300 milyon lira olarak açıklandı.

        Toplantıda konuşan Yüce, yeni bütçenin hayırlı olmasını temenni ederek, şehrin kalkınması için daha çok çalışacaklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri

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