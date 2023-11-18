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        Sapanca'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç elektrik hatlarını kopardı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle caddeye devrilen ağaç, ulaşımı aksattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 13:36 Güncelleme: 18.11.2023 - 13:51
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        Sapanca'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç elektrik hatlarını kopardı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle caddeye devrilen ağaç, ulaşımı aksattı.

        Yeni Mahalle Şehit Albay Güner Ekici Caddesi'ndeki bir sitenin önündeki ceviz ağacı, sabah saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle devrildi, telefon hattı ile elektrik telleri koptu.

        Devrilen ağaç ve yere düşen elektrik kabloları nedeniyle cadde yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı.

        İhbar üzerine bölgeye SEDAŞ, Sapanca Belediyesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüler yolun kapalı olması nedeniyle alternatif güzergahları kullandı.

        Devrilen ağaç, ekipler tarafından parçalara bölünerek kaldırıldı. Yapılan temizlik çalışması sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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