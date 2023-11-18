Sapanca'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç elektrik hatlarını kopardı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle caddeye devrilen ağaç, ulaşımı aksattı.

Yeni Mahalle Şehit Albay Güner Ekici Caddesi'ndeki bir sitenin önündeki ceviz ağacı, sabah saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle devrildi, telefon hattı ile elektrik telleri koptu.

Devrilen ağaç ve yere düşen elektrik kabloları nedeniyle cadde yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye SEDAŞ, Sapanca Belediyesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüler yolun kapalı olması nedeniyle alternatif güzergahları kullandı.

Devrilen ağaç, ekipler tarafından parçalara bölünerek kaldırıldı. Yapılan temizlik çalışması sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.

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