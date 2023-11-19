Kocaali-Hendek yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan yol, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kocaali -Hendek İl Yolu, 17-41. kilometreler arasındaki yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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