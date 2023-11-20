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        Sağanak ve şiddetli rüzgar Sakarya ve Düzce'de hasara yol açtı

        Sakarya'nın Kocaali ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan hasar görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:01 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:22
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        Sağanak ve şiddetli rüzgar Sakarya ve Düzce'de hasara yol açtı
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        Sakarya'nın Kocaali ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan hasar görüntülendi.

        Sakarya ili genelinde dün etkisini gösteren sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle Kocaali ilçesinin merkezinde bulunan mezarlıktaki yaklaşık 100 ağaç devrildi. Mezarlara da zarar veren devrilen ağaçlar, iş makineleriyle kaldırıldı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle dalga boyunun arttığı Kocaali sahilinde bulunan iskele de kullanamaz hale geldi. Kaymakamlık bahçesinde bulunan ağaçlar ile Yeni Mahalle Camisi'nin metal minaresi de devrildi.

        Bu arada Melenağzı mevkisinde bulunan bazı balıkçı barınakları ve tekneler de zarar gördü.

        Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AA muhabirine, gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle ilçenin bazı kesimlerinde hasarların oluştuğunu söyledi.

        Herhangi bir can kaybının bulunmadığını ifade eden Acar, "İlçemiz çok büyük afeti teğet geçti. Kocaali Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, 6 kamyon, 4 iş makinesi,72 personelle moloz kaldırma çalışmalarına devam ediyor. Kısa zamanda yaralarımızı sararacağız. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

        - Akçakoca'da yürüyüş yolları kumla kaplandı, işletmeler zarar gördü

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de fırtınanın etkisiyle yaklaşık 100 metre karaya giren deniz suyunun çekilmesinin ardından yürüyüş yolları kumla kaplandı, barınak ve bazı işletmeler zarar gördü.

        Dalga boyunun 10 metreye yaklaştığı ilçede, fırtına nedeniyle balıkçı barınağında ve limanda demirleyen teknelerde maddi hasar oluştu.

        Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can ve Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz, balıkçı barınağında başlatılan hasar tespit çalışmalarını inceledi.

        Karaburun Plajı'nda da denize sıfır konumda bulunan restoranın ön kısmı tahrip oldu. Ceneviz Kalesi yolundaki MTA Plajı'nda da bir işletmenin bahçesi, dalgaların getirdiği kum, taş ve ağaç parçalarıyla doldu.

        Düzce merkeze bağlı Bahçeköy'de ise Melen Çayı üzerinde yapılan geçici köprüde taşkın nedeniyle çökmeler meydana geldi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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