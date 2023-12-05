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        Karapürçek'te evde çıkan yangında hasar oluştu

        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 12:01 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:03
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        Karapürçek'te evde çıkan yangında hasar oluştu
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        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yüksel Mahallesi Karapürçek Caddesi'nde Recep B'ye ait iki katlı evin alt katında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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