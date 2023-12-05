Karapürçek'te evde çıkan yangında hasar oluştu

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yüksel Mahallesi Karapürçek Caddesi'nde Recep B'ye ait iki katlı evin alt katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında evde hasar oluştu.

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