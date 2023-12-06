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        Sakarya'da kasım ayında 180 düzensiz göçmen yakalandı

        Sakarya'da kasım ayında 180 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:49 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:49
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        Sakarya'da kasım ayında 180 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sakarya'da kasım ayında 180 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" suçlarıyla mücadele kapsamında geçen ay operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda 180 düzensiz göçmen yakalandı, 8 araç ele geçirildi, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 33 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri, haklarında yasal işlem uygulanarak serbest bırakıldı.

        Düzensiz göçmenler ise geri gönderme merkezlerine götürüldü.

        Öte yandan, son 3 ayda kent genelinde yakalanan düzensiz göçmen sayısı 609'a ulaştı, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 85 şüpheli yakalandı 25 araç ele geçirildi.

        Göçmenlerden 171'i kayıtlı oldukları illere, 438'i çeşitli illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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