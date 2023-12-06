Gazeteci Sırrı Bıyık'ın cenazesi Akyazı'da toprağa verildi

Gazeteci Sırrı Bıyık'ın cenazesi, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bir tür kanser çeşidi olan "multipl miyelom" hastası 69 yaşındaki Bıyık, tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde dün hayatını kaybetti.

Bıyık için Altındere Mahallesi Belediye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bıyık'ın yakınları, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Cumhuriyet Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sürekli sarı basın kartı sahibi Sırrı Bıyık, Anadolu Ajansının yanı sıra Yeni Şafak ve Star gazetelerinde de görev yapmıştı.