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        Gazeteci Sırrı Bıyık'ın cenazesi Akyazı'da toprağa verildi

        Gazeteci Sırrı Bıyık'ın cenazesi, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:49 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:53
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        Gazeteci Sırrı Bıyık'ın cenazesi Akyazı'da toprağa verildi
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        Gazeteci Sırrı Bıyık'ın cenazesi, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Bir tür kanser çeşidi olan "multipl miyelom" hastası 69 yaşındaki Bıyık, tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde dün hayatını kaybetti.

        Bıyık için Altındere Mahallesi Belediye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bıyık'ın yakınları, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve vatandaşlar katıldı.

        Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Cumhuriyet Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Sürekli sarı basın kartı sahibi Sırrı Bıyık, Anadolu Ajansının yanı sıra Yeni Şafak ve Star gazetelerinde de görev yapmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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