Akyazı'da öğrenciler, engellilerin yaşadığı zorlukları deneyerek tecrübe etti
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde lise öğrencileri, oluşturulan parkurda engellilerin karşılaştığı zorlukları deneyimledi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde lise öğrencileri, oluşturulan parkurda engellilerin karşılaştığı zorlukları deneyimledi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Genç Sağlıkçılar Topluluğu, Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Topluluğu ile Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.
Üniversite öğrencileri, "Engelleri Aşmak İçin El Ele" temasıyla Akyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan etkinlikte, liselilere sunum yaptı.
Lise öğrencileri, daha sonra oluşturulan parkurda engellilerin yaşadığı zorlukları deneyimleyerek tecrübe etti.
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