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        Akyazı'da öğrenciler, engellilerin yaşadığı zorlukları deneyerek tecrübe etti

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde lise öğrencileri, oluşturulan parkurda engellilerin karşılaştığı zorlukları deneyimledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 12:21 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:29
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        Akyazı'da öğrenciler, engellilerin yaşadığı zorlukları deneyerek tecrübe etti
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde lise öğrencileri, oluşturulan parkurda engellilerin karşılaştığı zorlukları deneyimledi.

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Genç Sağlıkçılar Topluluğu, Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Topluluğu ile Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Üniversite öğrencileri, "Engelleri Aşmak İçin El Ele" temasıyla Akyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan etkinlikte, liselilere sunum yaptı.

        Lise öğrencileri, daha sonra oluşturulan parkurda engellilerin yaşadığı zorlukları deneyimleyerek tecrübe etti.

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        Galeri
        Galeri
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