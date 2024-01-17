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        Sakarya'da alabora olan balıkçı teknesindeki 5 kişi kurtarıldı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde ters dalga nedeniyle alabora olan balıkçı teknesindeki 5 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 14:49 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:49
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        Sakarya'da alabora olan balıkçı teknesindeki 5 kişi kurtarıldı
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde ters dalga nedeniyle alabora olan balıkçı teknesindeki 5 kişi kurtarıldı.

        Karadeniz'de midye avından dönen Sultan Murat Özden'e ait 14 metrelik tekne, Yeni Mahalle mevkisinde soluğan denilen ters dalga nedeniyle yan yattı.

        Kendi imkanlarıyla teknenin üzerine çıkan kaptan Özden ve 4 kişilik mürettebat, etraftaki balıkçı teknelerinden yardım istedi. Diğer balıkçılar tarafından kurtarılan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, gazetecilere, midye dolu teknenin, denizle Sakarya Nehri'nin birleştiği noktadaki iskele girişinin sığ olması nedeniyle ters dalgaya yakalandığını söyledi.

        Mendireğin uzatılması gerektiğini, teknelerin sürekli tehlike atlattığını ve balıkçıların can güvenliğinin bulunmadığını belirten Bıçakcı, olayda can kaybının yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu dile getirdi.

        Karasu Yeni Mahalle Muhtarı Ali Beyaz da teknedeki 5 kişinin yara almadan kurtarıldığını aktararak, bölgeye barınak ve mendireğin yapılması gerektiğini söyledi.

        Bu arada Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sakarya Nehri'nin denize döküldüğü bölgeye tekne giriş çıkışlarını kısıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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