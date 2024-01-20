Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Islah için tohumu alınan tescilli kestane kabağı tatlıya dönüştürülüyor

        UĞUR SUBAŞI - Sakarya'da yerli tohumlar üzerine çalışmalar yürüten Mısır Araştırma Enstitüsünde, tohumları alındıktan sonra çabuk bozulduğu için atık haline gelen tescilli kestane kabağı işlenerek tatlıya dönüştürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 13:05 Güncelleme: 20.01.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Islah için tohumu alınan tescilli kestane kabağı tatlıya dönüştürülüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        UĞUR SUBAŞI - Sakarya'da yerli tohumlar üzerine çalışmalar yürüten Mısır Araştırma Enstitüsünde, tohumları alındıktan sonra çabuk bozulduğu için atık haline gelen tescilli kestane kabağı işlenerek tatlıya dönüştürülüyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı olan ve 1926'da Arifiye ilçesinde kurulan enstitü, yerli tohumların geliştirilmesi, genetiğiyle oynanmadan üretilen tohumların yaygın olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar yapıyor.

        Bu çerçevede çalışmalar için tohumları alınan, tescili enstitüye ait "Arıcan 97" ve "Ballıkız" adlı kestane kabaklarının meyve kısmının bozularak atık haline gelmesinin önüne geçmek adına enstitü bünyesinde yaklaşık 2 yıl önce tesis oluşturuldu.

        Tohumları alınan kestane kabakları, getirildikleri tesiste çeşitli aşamalardan geçerek "çıtır kabak tatlısı"na dönüştürülüyor.

        Talep eden kurumlara satışı yapılan çıtır kabak tatlısından 2023'te 6 bin kavanoz üretildi.

        - "Kestane kabağındaki görevimiz; orijinalliğini kaybetmemek"

        Enstitü müdürü Bülent Cengiz, AA muhabirine, enstitünün mısır alanında Türkiye'de koordinatör görevini yürüttüğünü, bu alanda kamu ve özel sektörde birçok projelerinin yer aldığını söyledi.

        Tescili enstitüye ait "Arıcan 97" ve "Ballıkız" adlı kestane kabaklarıyla ilgili yürütülen çalışmalardan da bahseden Cengiz, şöyle devam etti:

        "Kestane kabağındaki görevimiz; orijinalliğini kaybetmemek. Özellikle izoleli alanlarda ekiyoruz. Ektikten sonra ıslahçı arkadaşlarımız saf özellik gösteren çeşitleri seçerek hasat ediyor. Hasat aşamasından sonra bu çeşitler enstitümüzde depolanıyor. Daha sonra bu çeşitler kesilerek çekirdekleri çıkartılarak temizlenip yıkanıyor. Toprak altı zararlılarına karşı ilaçlanarak paketleniyor. Sonrasında bunları gerek çiftçimize gerek firmalara ulaştırıp yaygınlaştırıyoruz."

        Kabağın çok çabuk bozulan bir ürün olduğunu, tohumları hariç kısmının satışı yapılmadığında toprakta kaldığını ya da çöpe gittiğini anlatan Cengiz, kabağın kalan kısmını değerlendirmek, ürüne katma değer kazandırmak ve israfın önüne geçmek adına enstitüde tesis kurduklarını kaydetti.

        Cengiz, kabağın saf tohumunu üretmekle mükellef olduklarını aktararak, "Tohum dışardan toz aldığında özelliğini kaybedebilir. Bu saflığı korumak için izoleli alanlarda bunu ektikten sonra, hasat ettikten sonra kesip çekirdeğini aldıktan sonraki aşamada geriye kalan etli kısmını dışarıya satmaya çalışıyorduk fakat satılmadığı sürece dayanıklı olmadığı için maalesef çöpe gidiyordu. Biz de burada tesis kurarak bu kısmı çıtır kabak haline getirdik. Böylece kabağı yüzde 100 işlemiş oluyoruz. Hem vatandaşımıza sağlıklı uygun fiyatlı ürün üretmiş oluyoruz hem de geri dönüşümle kabağa ekonomik anlamda katma değer kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sakarya'dan ve şehir dışından gelen taleplere yetişmekte zorlandıklarını dile getiren Cengiz, geçen yıl 6 bin kavanoz çıtır kabak tatlısı ürettiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kenetlenme için geri sayım
        Kenetlenme için geri sayım
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        İşte en çok kar eden takım!
        İşte en çok kar eden takım!
        Adalet Bakanı Tunç'tan önemli açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç'tan önemli açıklamalar
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        Kadını yerde sürükleyip darp etti! Taksi şoförü dehşet saçtı!
        Kadını yerde sürükleyip darp etti! Taksi şoförü dehşet saçtı!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Thodex davasında gerekçeli karar!
        Thodex davasında gerekçeli karar!
        İSKİ doluluk oranını açıkladı... Barajlar o veriye çok yakın!
        İSKİ doluluk oranını açıkladı... Barajlar o veriye çok yakın!
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Çağlar Söyüncü adım adım Fenerbahçe'ye
        Çağlar Söyüncü adım adım Fenerbahçe'ye
        14 yaşında ölü bulunmuşlardı... İkisinin de dersleri iyiymiş!
        14 yaşında ölü bulunmuşlardı... İkisinin de dersleri iyiymiş!
        Sevgilisi Uzi ile vurmuştu! 19 yaşında hayata veda!
        Sevgilisi Uzi ile vurmuştu! 19 yaşında hayata veda!
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Çıraklıktan patronluğa yükselen kardeşler, ağaç işleme makineleri ihraç edi...
        Çıraklıktan patronluğa yükselen kardeşler, ağaç işleme makineleri ihraç edi...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'ı k...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'ı k...
        Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Komiser, boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürüp intihar etti (2)
        Komiser, boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürüp intihar etti (2)
        Sakarya HAYKOOP Bölge Birliği Başkanı Zafer, 2023'ü değerlendirdi
        Sakarya HAYKOOP Bölge Birliği Başkanı Zafer, 2023'ü değerlendirdi
        Komiser, boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürüp intihar etti
        Komiser, boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürüp intihar etti